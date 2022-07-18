Son Dakika: Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezuela ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika ve Venezuela ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.
Erdoğan'ın 25-29 Temmuz tarihleri arasında söz konusu ziyaretleri gerçekleştirmesi bekleniyordu.
Cumartesi günü, Erdoğan'ın Arjantin ziyaretinin de ertelendiği duyurulmuştu.
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