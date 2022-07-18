Son Dakika: Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meksika ve Venezuela ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:05
Son Dakika: Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika ve Venezuela ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi. 

Erdoğan'ın 25-29 Temmuz tarihleri arasında söz konusu ziyaretleri gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Cumartesi günü, Erdoğan'ın Arjantin ziyaretinin de ertelendiği duyurulmuştu.

 


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