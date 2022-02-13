Son dakika: Ermenistan-Gürcistan sınırında deprem
Son dakika: Ermenistan-Gürcistan sınırında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5,3 açıklayarak, "Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Ermenistan - Gürcistan sınırında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.
"GEÇMİŞ OLSUN"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, depremle ilgili bir açıklama yaptı.
İşte Ötunç'un Twitter hesabından yaptığı o açıklama:
"Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kars, Ardahan ve Artvin’deki tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun.Dileğimiz can kaybının olmaması.Deprem gerçeğini unutmadan gerekli önlemler bir an önce alınmak zorunda. #Deprem değil, ihmal öldürür."
Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kars, Ardahan ve Artvin’deki tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun.Dileğimiz can kaybının olmaması.Deprem gerçeğini unutmadan gerekli önlemler bir an önce alınmak zorunda. #Deprem değil, ihmal öldürür.— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) February 13, 2022
AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Türkiye’den de hissedildi.
AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
IĞDIR'DA DA HİSSEDİLDİ
Iğdır Valiliği meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Iğdır’ımızda da hissedilen Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."
AYRINTILAR GELİYOR...
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