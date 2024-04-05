Son Dakika... Erzincan İliç'te göçük altında kalan 1 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Erzincan İliç'te göçük altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, akşam saatlerinde 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
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