Son Dakika... Erzincan İliç'te göçük altında kalan 1 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan İliç'te göçük altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 22:04
Son Dakika... Erzincan İliç'te göçük altında kalan 1 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, akşam saatlerinde 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. 

 


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