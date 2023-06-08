Son dakika... Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD, Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.62 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'da saat 15.33'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.62 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 8, 2023
*
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Aitolia and Akarnania, Dytiki Ellada (Yunanistan)
Tarih:2023-06-08
Saat:15:33:35 TSİ
Enlem:38.525 N
Boylam:21.578 E
Derinlik:6.62 km
Detay:https://t.co/38GFz3Z10w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 4.6 OLARAK DUYURDU!
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini de 5 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 8, 2023
YUNANISTAN https://t.co/uNap0iWvDv
08.06.2023, 15:33:53 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Demirtaş'a 'Mehmet Şimşek' tepkisi
- 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı'
- Tarikatları ‘buyur’ ettiler
- TSK’ye hac yazısı
- MHP'den dikkat çeken Bahçeli videosu: Bu bana yeter...
- Manisa’da da zehirli uğur böceği örümceği görüldü
- Sahada olun talimatı
- 3. turda Kurtulmuş
- Mehmet Şimşek'ten 'sabır' mesajı
- Sinan Ateş soruşturmasını yürüten isim görevden alındı!