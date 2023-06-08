Son dakika... Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 16:39

Güncelleme: 08.06.2023 - 16:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'da saat 15.33'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.62 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ 4.6 OLARAK DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini de 5 kilometre olarak açıkladı.