Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 07:12
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sat 06.38'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.


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