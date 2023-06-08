Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 07:12

Güncelleme: 08.06.2023 - 07:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sat 06.38'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.