Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sat 06.38'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 8, 2023
*
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-08
Saat:06:38:41 TSİ
Enlem:37.79 N
Boylam:36.271 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/XHzjChzQgl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den memur zammı ve asgari ücret açıklaması
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Özgür Demirtaş'a 'Mehmet Şimşek' tepkisi
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'değişim' talebi!
- Counter Strike 2'de silah satın alma sistemi değişecek
- Samsung telefon üretimi için farklı bir ülkeyi seçti
- Dolar uçuşa geçti: Ekonomi uzmanlarından ilk tepkiler
- Gözler Erdoğan'ın o konuşmalarına çevrildi!