Son Dakika: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

30 Kasım 2022 Çarşamba, 19:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

Derinlik bilgisi de 8.94 km olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Derinliğiyle 6.1 km olarak kaydedildi.