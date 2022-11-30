Son Dakika: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 19:46
Son Dakika: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. 

Derinlik bilgisi de 8.94 km olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Derinliğiyle 6.1 km olarak kaydedildi.


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