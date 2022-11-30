Son Dakika: Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
Derinlik bilgisi de 8.94 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 30, 2022
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Refahiye (Erzincan)
Tarih:2022-11-30
Saat:19:30:26 TSİ
Enlem:39.862 N
Boylam:38.68 E
Derinlik:8.94 km
Detay:https://t.co/Rw2L9qGBxf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Derinliğiyle 6.1 km olarak kaydedildi.
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