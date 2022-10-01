Son dakika... Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Erzincan'ın Tercan ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 08:52
Son dakika... Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde, saat 08.41'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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