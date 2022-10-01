Son dakika... Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Erzincan'ın Tercan ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, saat 08.41'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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