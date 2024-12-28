Son dakika... Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Sakaltutan Geçidi mevkisinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Aydoğdu, "Bugün 10.05'te Erzincan-Refahiye kara yolunda İstanbul'dan Erzincan'a gelen küçük otobüs fren patlaması sonucu yan yatarak trafik kazasına sebep olmuştur. Kazada can kaybı olmamıştır. Yaralılar hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
Kazanın meydana geldiği karayolunda, kar yağışı etkili oluyor.
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