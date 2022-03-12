Son Dakika: Erzurum'da 3.9 şiddetinde deprem
Erzurum'un çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum'un Çart ilçesinde 13.39'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığına göre deprem 5.44 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Çat (Erzurum)
Tarih-Saat : 12.03.2022, 13:39:24 TSİ
Enlem : 39.6453 N
Boylam : 41.0788 E
Derinlik : 5.44 km
Detay : https://t.co/Xmthx4ptDu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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