Son Dakika: Erzurum'da 3.9 şiddetinde deprem

Erzurum'un çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 13:49
Son Dakika: Erzurum'da 3.9 şiddetinde deprem
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Erzurum'un Çart ilçesinde 13.39'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığına göre deprem 5.44 kilometre derinlikte gerçekleşti.



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