Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı

Malatya’da , Elazığ ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Arapgir Belediyesi hizmet binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:29
Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı
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24 Ocak 2020 Elazığ ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Arapgir Belediyesi hizmet binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yıkıma dair açıklamalarda bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, depremlerde etkilenen Hükümet Konağı’nında ilçe Kaymakamının bilgisi dahilinde tahliye edildiğini söyledi.

Arapgir Belediyesi’nin geçici olarak kuruma bağlı bir başka alanda hizmet vermeye devam ettiğini belirten Cömertoğlu, yeni bir hizmet binası için ise çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


Malatya Arapgir belediye

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