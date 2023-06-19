Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-19
Saat:04:21:35 TSİ
Enlem:37.945 N
Boylam:36.325 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/5DvRqSKmCO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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