Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 19.06.2023 - 04:36

Güncelleme: 19.06.2023 - 05:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.