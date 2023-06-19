Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 04:36
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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