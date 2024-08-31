Son Dakika... Esenyurt'ta 32 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitede bulunan 32 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 12:14
Son Dakika... Esenyurt'ta 32 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!
Abone Ol google-news

Esenyurt'ta bulunan 32 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi.

Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri kurtarılan çocuğu kucaklayarak hastaneye yetiştirdi.  

Kurtarma çalışmaları devam sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


Esenyurt haberleri Yangın haberleri Son dakika haberleri

İlgili Haberler

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
Bolu'da orman yangını: 3 saatte kontrol altına alındı

Bolu'da orman yangını: 3 saatte kontrol altına alındı
Hatay’da orman yangını: Alevler hızla büyüyor!

Hatay’da orman yangını: Alevler hızla büyüyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler