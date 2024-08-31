Son Dakika... Esenyurt'ta 32 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitede bulunan 32 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Esenyurt'ta bulunan 32 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi.
Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri kurtarılan çocuğu kucaklayarak hastaneye yetiştirdi.
Kurtarma çalışmaları devam sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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