Son Dakika... Esenyurt'ta 32 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 12:14

Güncelleme: 31.08.2024 - 12:24

Esenyurt'ta bulunan 32 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi.

Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri kurtarılan çocuğu kucaklayarak hastaneye yetiştirdi.

Kurtarma çalışmaları devam sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...