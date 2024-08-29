Hatay’da orman yangını: Alevler hızla büyüyor!

Hatay’da çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi başladı.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 22:19
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Yangın, Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

Gece karanlığında hızla yayılan alevleri fark edenler durumu 112’ye bildirdi.

Bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi başladı.


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