Son dakika: Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı yaşamını yitirdi
Son dakika: Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski CHP Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Haberi sosyal medya hesabından paylaşan CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay şunları ifade etti:
“Önceki dönemler milletvekilimiz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan kıymetli ağabeyimiz Onur Kumbaracıbaşı’nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.”
Önceki dönemler milletvekilimiz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan kıymetli ağabeyimiz #OnurKumbaracıbaşı'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/rvzyZEkRqW— Engin ALTAY (@enginaltaychp) February 15, 2022
ONUR KUMBARACIBAŞI KİMDİR?
Onur Çetin Kumbaracıbaşı, 1939 yılında Ankara’da doğdu.
Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’ni bitiren Onur Kumbaracıbaşı, aynı üniversitede doktora derecesi de aldı.
18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı.
Kumbaracıbaşı, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Fakülte Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet üyesidir. Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde CHP Beşiktaş Belediye Meclis üyesi seçildi.
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