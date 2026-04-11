Son Dakika... Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti!

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı.

Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, 1933 yılında İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve avukatlık yaptı. Siyasi kariyerine Demokrat Parti geleneğinde başladı.

1960 darbesi sonrası kapatılan Demokrat Parti'nin devamı niteliğindeki partilerde aktif rol aldı. Doğru Yol Partisi'nin (DYP) kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar genel başkanlığını yaptı.

1991 seçimlerinden sonra TBMM Başkanı oldu. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle bir süre DYP Genel Başkanlığı görevini de üstlendi.

Türkiye siyasetinde merkez sağın önemli isimlerinden biri olarak bilinen Cindoruk, Cumhurbaşkanı Vekilliği de yaptı.