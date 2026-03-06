Son dakika... Eski TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a 1 yıl 3 ay hapis cezası!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın, dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasından “suçun yasal unsurlarının oluşmaması” nedeniyle Turan ve Aras’ın ayrı ayrı beraatlarına kararı verdi.

1 YIL 3 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından ise iki isme de 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.