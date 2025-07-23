Son Dakika… Eskişehir’deki orman yangınlarında 10 orman emekçisi hayatını kaybetti!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan yangın halen söndürülemedi. Yangının ikinci gününde acı haber geldi. 10 orman emekçisi hayatını kaybetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada Eskişehir’de başlayan yangında 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi yangının içerisinde kaldığını, 14’ünün tedavi altına alınırken, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanının da hayatını kaybettiğini açıkladı

1 İŞÇİ YARALANDI

Üst bölgelerde birçok noktada devam eden yangını söndürmeye çalışan 1 orman işçisi elinden yaralandı. Ekiplerin yanına koşarak gelen ve ‘yanıyorum’ diyerek yaşadıklarını anlatan işçi, ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık durumu iyi olan ve yanan eli nedeniyle yaralı olan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, birçok farklı noktada devam eden küçük yangınları söndürerek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

"HABER ALAMADIĞIMIZ ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi ilçesindeki yangında, tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını söyledi. Doğan, “Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı” dedi.

KAYIP GÖREVLİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda yangının ortasında kalan ekipteki bazı görevliler yaralanırken, bazı görevliler kayboldu. Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 12 kişirir sığındıkları mağaradan kurtarıldığı öğrenildi.

Yaralılar, pikaplarla kordinasyon merkezine getirilerek, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. O.D., B.A., M.K., H.E., K.D., H.T. isimli 6 yaralının Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildiği, yaralılardan 3'ünün taburcu olduğu, diğer 3 yaralının da durumlarının iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edileceği aktarıldı. Eskişehir'e sevk edilen 6 yaralıdan 1'inin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayıp görevlilerin bulunması için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖZEL: 'BU SORUMSUZLUĞUN HESABINI MİLLET SORACAK'

Eskişehir’deki orman yangınlarında 11 orman işçisinin hayatını kaybetmesi üzerine Bakırköy’deki mitingde konuşan CHP lideri Özel, “Seyitgazi’de iki gündür yangın sürüyor. Kontrol ettik diyorlardı. Fethiye bölgesinden çok acı haber geldi. 11 orman işçimizi arkadaşımızı kaybettik hepimizin başı sağ olsun. Bu kolay ölümler ülkesinde… Artık dünyada böyle ölümler yok… Almanya'da Fransa'da İngiltere'de yüz yıldır amdenlerde böyle ölümler yok. Ne bazı mesleklerin fıtratında bu var, ne orman yangınıyla mücadele ederken şehit vermenin izahı var. Tam acıları, adaleti konuşurken bu acı haberi alıyoruz… Başımız sağ olsun. Bu sorumsuzluğun bu kötü yönetimin hesabını bu millet soracak elbet" dedi.