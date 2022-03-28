Son dakika: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı
Son dakika: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, görevden alındı. Osman Uzun’un yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirildi.
Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti.
Zam haberinin üstüne vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.
“ÇOK UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU”
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti.
GÖREVDEN ALINDI
Uzun’un bu açıklaması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Uzun’un yerine Mustafa Kayhan getirildi.
İlgili Haberler
- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun: 'Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık'
Video Haberler
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
- Balıkçıların serseri mayın tedirginliği
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Kadınların gizlice videosu çeken kişi sınır dışı edildi
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
- DİSK Genel Başkanı: 'Asgari ücret güncellenmeli'
- 'İtalya her zaman favoridir'
- Feminist yazar Virginia Woolf'un kitapları ve içerikleri
- Büyük tepki çekmişti: Görevden alındı
- Şili'de öğrenci protestoları okulları kapattırdı
- Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 'şampiyonluk' tepkisi
- Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da
- Rusya Merkez Bankası'nda deprem: Üst düzey isim...
- Rus iş insanı zehirlendi!
- Erdoğan 'hayat pahalılığını' kabul etti