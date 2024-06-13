Son Dakika... Etki ajanlığı 9. Yargı Paketi’nden çıkarılıyor
Son dakika haberi... CHP'li Murat Emir, etki ajanlığı düzenlemesinin 9. Yargı Paketi’nde yer almayacağını açıkladı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamuoyunda tepki çeken ‘etki ajanlığı‘ düzenlemesinin 9. Yargı Paketi’nde yer almayacağını bildirdi.
Meclis’te gazetecilerle bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin 9’uncu Yargı Paketi’nden çıkarılacağını söyledi.
Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre AKP grubu ile yapılan görüşmelerde bu konuda kendilerine söz verildiğini aktaran Emir, 6284 sayılı yasanın en önemli kolonlarından biri olan zorlama hapsinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin de pakette yer almayacağını ifade etti.
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