Son Dakika.. Eylem Tok duruşmasında erteleme kararı

Son dakika haberi... İstanbul'da lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'de hakim karşısına çıkıyor. Edinilen bilgiye göre Eylem Tok'un duruşmasından erteleme kararı çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 18:48
Son Dakika.. Eylem Tok duruşmasında erteleme kararı
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İstanbul'da lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un duruşması bugün ABD'de görülüyor. 

ABD mahkemesi, ölümlü trafik kazasının şüphelilerinden Eylem Tok'un duruşmasını 27 Haziran’a ertelerken tutukluluğunun devamına karar verdi

Annesiyle birlikte kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur da bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak.

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