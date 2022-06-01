Son dakika... Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın

Son dakika... Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 10:21
Son dakika... Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın
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Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Göktürk'teki Çiçekçiler Piknik ve Mesire Alanı yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.


Orman eyüpsultan Yangın

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