Son Dakika: Fahrettin Koca'dan Bartın Amasra'daki patlamaya ilişkin açıklama
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da 41 madencimizin yaşamını yitirdiği maden ocağı patlamasıyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "6 hastadan 5'nin durumu ciddiyetini koruyor" ifadelerine yer verdi.
Bartın'da maden ocağında patlamaya ilişkin Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu.
Koca'ya göre tedavisi süren 6 hastadan 5'i solunum cihazına bağlı durumda. Bakan, yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtti.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
- Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. 2 veya 3 gün içerisinde tabucu edebiliriz. Erken saatlerde durumu ciddi olan 6 hastamızı 5'i yanık hastası 1 hastamız zehirlenme nedeniyle hızla uçak ambulansla yanık merkezine getirdik. Değerlendirmelerimizi yaptık. 6 hastamızın 5'inin durumu ciddi, solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65-80 arası değişmekte. Bir hastamızın nakli yapıldığında kalbi durduğu ve canlandırdığımız bir hastamızdı. Düne göre iyi ama ciddiyetini koruyor.
"CUMHURBAŞKANIMIZ HER HASTAMIZI YAKINEN TAKİP EDİYOR"
- İlk 4 günün kritik olduğunu, arkadaşlarımızın hassasiyetler takip ettiklerini söyleyebilirim. Ben ve sayın Cumhurbaşkanımız her hastamızı yakınen takip ediyor. Önümüzdeki 3-4 günün yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek. Tekrar milletimizin başı sağolsun. Karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastamız solunum cihazına bağlı değil. Kendisiyle konuştum ama önümüzdeki günlerde tedaviye cevabıyla görülecek.
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