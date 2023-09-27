Son dakika... Fatih'te ambulans devrildi: Yaralılar var
Son dakika haberi... Fatih Vatan Caddesi'nde içinde hasta olan bir ambulans, kaza yaparak yan yattı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da Fatih Vatan Caddesi'nde kaza yapan ambulans devrildi. Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durdu.
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