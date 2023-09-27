Son dakika... Fatih'te ambulans devrildi: Yaralılar var

Son dakika haberi... Fatih Vatan Caddesi'nde içinde hasta olan bir ambulans, kaza yaparak yan yattı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:24
Son dakika... Fatih'te ambulans devrildi: Yaralılar var
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İstanbul'da Fatih Vatan Caddesi'nde kaza yapan ambulans devrildi. Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durdu.

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