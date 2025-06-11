Son Dakika... Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişi gözaltına alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltında olan kişilerin daha önce şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve villadaki havuzun bakımıyla ilgilenen Yalçın Ö. ile site içerisinde bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet S. olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporundaki ön bulgular kamuoyuyla paylaşıldı.

Bilirkişi raporuna göre, havuzun makine dairesinde bazı güvenlik önlemleri alınmış olsa da sistemin korozyona uğraması nedeniyle bu önlemler işlevini yitirdi. Ayrıca, Zeyrek’in yaşadığı villanın ana elektrik şalterinde herhangi bir koruma sisteminin bulunmadığı belirlendi. Raporun nihai hali, yapı ruhsatı ve teknik detayların eklenmesiyle birlikte savcılığa sunulacak.

Zeyrek, 6 Haziran akşamı Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde meydana gelen olayda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 7 Haziran günü saat 17.05’te hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, aralarında Zeyrek’in komşularının da bulunduğu 20’den fazla kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerden ikisi “şüpheli” sıfatıyla sorgulandı.

Soruşturmanın, teknik raporlar ve tanık ifadeleri doğrultusunda genişletilerek sürdüğü bildirildi.