Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı alınan 18 şüpheliye yönelik 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ANKA
25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:15
Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı oldukları ve FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile iletişime geçtikleri tespit edilen, tamamı ihraç edilmiş isimler için harekete geçildi. 

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, bir astsubay, 2 uzman jandarma, bir Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli yarbay, bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli albay, bir Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli tuğgeneral, bir yüzbaşı olmak üzere toplamda 18 şüpheliye yönelik gözaltı kararı alındı. Bu çerçevede, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 18 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.


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