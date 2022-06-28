Son Dakika: Finlandiya: Terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyoruz

Son dakika gelişmesi... Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momerandum imzaladılar” ifadeleri kullanılarak, “Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor” denildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 21:48
Son Dakika: Finlandiya: Terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyoruz
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