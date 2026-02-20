Son dakika... Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: 33 gözaltı kararı! Süper Lig takımlarının yöneticileri de aralarında...

Türk futbolundaki "bahis" soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA YÖNETİCİLERE UZANDI

Bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11.maddesine muhalefet iddiası ile gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak yapılan baskınlarda 32 kişi gözaltına alındı. Diğer 1 şüpheli hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yeni operasyonda dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE” olarak bilinen soruşturma kapsamında, profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda; bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN

ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’un 11.maddesine muhalefet iddiası ile 20.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak arama el koyma işlemi yapılarak gözaltı tedbiri uygulanmıştır. Operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanmış olup diğer 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam etmektedir. Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."