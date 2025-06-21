Son Dakika… Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı!

Yazar Hande Altaylı'nın paylaşımına göre, eşi gazeteci Fatih Altaylı Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. Gözaltıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Başsavcılık, Altaylı'nın YouTube programında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'tehdit' içerdiği iddia edilen sözlerini gerekçe gösterdi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili şöyle açıklama yaptı:

“Fatih Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan ‘YouTube’ sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle, Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

HANDE ALTAYLI DUYURDU

Hande Altaylı, paylaşımında "Az önce Fatih'i aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz" dedi.





SARAL "SUYUN ISINMAYA BAŞLADI" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral bu sabah sosyal medya hesabından Altaylı’ya yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Saral, Fatih Altaylı'nın programından bir bölüm kesit paylaşarak "Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı." ifadelerini yazdı.