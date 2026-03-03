Son dakika... Gazeteci Zafer Arapkirli hakkında beraat kararı!

Gazeteci Zafer Arapkirli'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması 11.00'de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde görüldü.

Arapkirli hakkında beraat kararı verildi.

Zafer Arapkirli, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması için bugün hakim karşısına çıktı.

Arapkirli, 23 Ekim 2024'te sosyal medya platformu X hesabından yaptığı, “Çok kötü bir senaristsin, zaten hep öyleydin” paylaşımı üzerinden, Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT yorumcusu Cem Küçük tarafından hedef gösterilmişti.

CEM KÜÇÜK HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Küçük'ün, “Bu adam bu lafları Cumhurbaşkanı'nı kast ederek yazıyor… Emniyet ve savcılıklar gereğini yapmalı” paylaşımının ardından Arapkirli hakkında dava açılmıştı.

"BU BİR YARGILAMA DEĞİL, SİNDİRME ÇABASIDIR"

İlk duruşmada savunmalarını yapan gazeteci ve avukatları, bugün Çağlayan’da bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Arapkirli ilk duruşmada, "Bu bir yargılama değil, sindirme çabasıdır" derken, avukatları dosyada unutulan "Nasıl yapsak acep? Suç çok zorlama" yazılı notu mahkemeye sunarak beraat talep etmişti.

BERAAT KARARI GELDİ

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli hakkında beraat kararı verdi.