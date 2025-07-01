Son Dakika... Gazetemiz muhabirlerine miting takibi sırasında gözaltı!

Saraçhane'deki CHP mitingini takip eden gazetemiz muhabirleri İrem Karataş, Erdem Öktem ve Engin Deniz İpek, polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı.





Miting takibi sırasında gözaltına alınan muhabirlerimiz İrem Karataş ve Erdem Öktem daha sonra serbest bırakıldı.

Muhabirimiz Engin Deniz İpek ise hala gözaltında.

Söz konusu anları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Umut Taştan, görüntülere "Polise defalarca İrem'in gazeteci olduğunu belirtmemize rağmen aldığımız yanıt "banane, gelmeseydiniz" oldu" notunu düştü.





Serbest bırakılmasının ardından bir mesaj gönderen gazetemiz muhabiri İrem Karataş, söz konusu anları anlattı. Karataş şunları söyledi:

"Az önce Saraçhane'de arbede sırasında gözaltına alınmıştık, yaklaşık yarım saat önce. Defalarca gazeteci olduğumuzu söylememize rağmen, basın kartlarımızı gösterebiliriz dememize rağmen ters kelepçe ile gözaltına alındık. Erdem, çok ciddi dayak yedi diyebiliriz. Ben de ters kelepçeyle gözaltına alındım. Daha sonra bizi gözaltı araçlarından uzaklaştırıp kelepçeleri keserek bizi serbest bıraktılar. Ancak Cumhuriyet gazetesinden arkadaşımız Engin Deniz İpek hala gözaltında."