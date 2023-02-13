Son Dakika: Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:14
Son Dakika: Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 deprem 10 ilde ağır yıkım yarattı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD, saat 14.59'da Gaziantep'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.44 kilometre olarak ölçüldü.


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