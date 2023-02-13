Son Dakika: Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 deprem 10 ilde ağır yıkım yarattı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
AFAD, saat 14.59'da Gaziantep'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.44 kilometre olarak ölçüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Can kaybında büyük artış!
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- İsrailli hahamdan 'ilahi adalet' çıkışı
- Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısı
- MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayımladı
- Barajların, depreme etkisini anlattı
- Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları