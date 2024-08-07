Son dakika... Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:49

Güncelleme: 07.08.2024 - 12:03

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de bulunan Girit Adası'nın açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 11.23'te meydana gelen depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak ölçüldü.