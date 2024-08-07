Son dakika... Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de bulunan Girit Adası'nın açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 11.23'te meydana gelen depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 7, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/gEgmGb2Unp
07.08.2024, 11:23:53 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
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