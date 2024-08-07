Son dakika... Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:49
Son dakika... Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de bulunan Girit Adası'nın açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 11.23'te meydana gelen depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak ölçüldü.

 

 


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