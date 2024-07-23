Depremlerde onlarca kişiye mezar olan Yağmur Apartmanı davası... Bilirkişi raporunda kamu görevlileri de sorumlu tutuldu: Savcılık 1 yıl 4 aydır suspus!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:03

Güncelleme: 23.07.2024 - 15:07

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı yıkılarak 40'a yakın kişiye mezar oldu.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağmur Apartmanı'na ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Mimar, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendisi tarafından 12 Şubat 2023 tarihinde yapılan incelemeye ilişkin hazırlanan ön raporu ortaya çıktı.

5 KEZ YAPI RUHSATI DÜZENLENMİŞ

Soruşturmaya konu olan bina için Kırıkhan Belediye Başkanlığı tarafından beş defa yapı ruhsatı düzenlendiği belirtildi.

12 Aralık 2001 tarihinde bodrum kat ve kot üstü üç kat olarak ruhsatlandırılan binaya 28 Mart 2011 tarihinde verilen ruhsatla ilave iki kat yapılması için izin verildiği, daha sonra da 07 Ağustos 2015 tarihinde verilen ruhsatla ilave bir kat yapılması için izin verildiği tespit edildi.

Binanın imar arşiv dosyasında bahse konu yapı ruhsatlarına dair statik analiz raporları ve statik hesaplamaların bulunmadığı öğrenildi.

"YAPI İÇİN YÜKSEK DERECEDE ZAFİYET YARATACAK..."

Raporda, "1996 tarihli yapı ruhsatının eki olduğu değerlendirilen 1996 tarihli mimari projenin uygulama görmediği, 2001 tarihli yapı ruhsatının eki olduğu düşünülen 2001 tarihli mimari projenin uygulamada esas alındığı, bahse konu proje üzerinde yapılan incelemede binanın tüm düşey taşıyıcı elemanlarının tek yönlü olarak tasarlandığı ve bu durumun diğer yönde taşıyıcı eleman rijitliğini olumsuz etkileyerek depremde yapı için yüksek derecede zafiyet yaratacak bir durum oluşturduğu tespit edilmiştir" denildi.

"GEREKLİ ZEMİN ETÜDLERİ YAPILMAMIŞ"

Raporda, 2011 ve 2015 yıllarında düzenlenen ruhsatlarla verilen ilave kat izinlerine dair 2007 Deprem Yönetmeliği'nin 7. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde mevcut yapının performans analizinin elzem olduğu, ancak bu yönde bir çalışmaya ve performans analiz raporuna dair hiçbir belge ve bilginin dava dosyasına alınan imar arşiv dosyasında mevcut olmadığı; kat ilaveleri öncesi gerekli zemin etütlerinin yapılmamış olduğuna vurgu yapıldı.

Raporun devamında, "2011 tarihli yapı ruhsatının eki olduğu değerlendirilen mimari proje esas alındığında, binanın ön cephesinde bulunan, sokaktan bakıldığında sol köşede konumlu balkonların projesine aykırı olarak kapatıldığı ve kapalı çıkma haline getirildiği, yine bu projeler esas alındığında binanın arka cephesinde projeye aykırı olarak cephe boyunca kapalı çıkma oluşturulduğu, söz konusu projeye aykırı bahse konu kapalı çıkmaların yapının depreme karşı direncini olumsuz yönde etkilediği tespit ve değerlendirmeleri yapılmıştır" ifadesine yer verildi.

KAMU GÖREVLİLERİNİN ARALARINDA OLDUĞU 18 İSİM TESPİT EDİLDİ

Yağmur Apartmanı'nın projelendirilmesi, ruhsatlandırılması, yapımı ve iskan izinlerinin verilmesi süreçleri ayrı ayrı irdelendiği belirtilerek, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan 18 isim tespit edildi. Bazı isimler şöyle: Yapı sahibinin Ahmet Kefsiz, mimar Muhammet Kariptaş, mimar Mustafa Dedeoğlulları, İnşaat mühendisleri Mehmet Yunus, Gökhan Saydam, Ayşegül Ezgi Yılmaz ve Mehmet Köse.

Ayrıca farklı tarihlerde düzenlenmiş yapı ruhsatlarında imzaları bulunan Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sakman ve Ali Kurter, İmar ve Şehircilik Müdür Vekilleri Hasan Göğebakan ve Mehmet Yakup Koçak, mimar, inşaat teknikeri, inşaat mühendisleri ve yapı belge görevlisinin de aralarında olduğu 11 kişi tespit edildi.

SAVCILIK HÂLÂ İDDİANAMEYİ HAZIRLAMADI

Ön raporda, hukuki ve cezai değerlendirmelerin, nihai takdir ve esas kararın Cumhuriyet Başsavcılığı ve yüce yargıda olduğu vurgulandı.

Bilirkişi ön raporunun hazırlanmasının üzerinden 1 yıl 4 ay geçmesine rağmen savcılık iddianameyi hazırlamadı.

"13 CANIM İÇİN ADALET İSTİYORUM"

Yağmur Apartmanı'nda ailesinden 13 kişiyi kaybeden Zübeyde Kahraman, açıklamalarda bulundu.

Kahraman, "Yağmur Apartmanı'nda kaybettiğim 13 canım için adalet istiyorum. Yağmur Apartmanı depremde ilk 8 ve 10 saniye içerisinde yıkılan bir bina. İmarı üç katılı iken 5 kat oluyor. Sağa-sola ek yapılıyor. Nervürsüz demir kullanılıyor ve beton kalitesi C-30 olması gerekirken C-15 oluyor. Bu binayı yapanlar hâlâ dışarıda dolaşıyor. Ben sadece müteahhittin, binayı yapan kişinin yargılanmasını istemiyorum. Ben aynı zamanda bu usulsüzlüğe, denetimsizliğe, kaçak yapıya izin verenlerin de yargılanmasını istiyorum" dedi.