Son Dakika... Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri hakkında karar!

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı fenomenlerin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok yayınlarında ‘Key Drop’ adlı sitedeki oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını tespit edilmişti.

Bunun üzerine haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan isimlerden 11’i savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Gözaltındaki 12 internet ünlüsünün tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alındığı bilinen isimler şu şekilde:

Tolunay Ören

Eray Can Özkenar

Ferhat Can Dama

Kemal Can Parlak

Ömer Faruk Karataş

Mert Kancefer

Furkan Burak Bayrak

Duru Batır

Necati Akçay

Ferit Karakaya