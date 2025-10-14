Son Dakika... Gözaltına alınmıştı: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 14 kişi tutuklandı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda bir önceki dönem Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişi için tutuklama, 4 kişi için ise adli kontrol talep edildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 15 KİŞİ TUTUKLANDI!

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de içinde bulunduğu 15 kişi hakkında tutuklama, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

BİR ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

TUTUKLANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Ayşegül Erkol, Serkan Çağlar, Muttalip Koral, Alaattin Ataberk, Mehmet Fatih Çelebi, Tamer İşler, Metin Yaşar Çelik, Berk Ovatman, Mehmet Ziya Arslan, Serkan Bayram, Namık Ziya Mescioğlu, Ekrem Pamuk, Hulusi Karakuş ve Ersel Çakır olduğu belirtildi.

7 ADLİ KONTROL

Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile Ş.A., M.A., U.T., M.T., E.T. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.