Son Dakika... Gözaltına alınmıştı: Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı
Selçuk Kozağaçlı, 8 yıl sonra tahliye edilmesinin ardından gözaltına alınarak yeniden tutuklandı.
8 yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün akşam saatlerinde tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı.
VİDEO: ARŞİV
Kozağaçlı'nın tahliyesine savcılığın itirazda bulunduğu ve bunun üzerine yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alındığı öğrenildi.
2017'de "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanan ÇHD Onursal Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı dün akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Kozağaçlı, tahliye sonrası yaptığı açıklamada "Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz" demişti.
GÖZALTINA ALINDI
Ancak, tahliye kararına yapılan bir itirazla Kozağaçlı hakkında yeniden yakalama kararı verildi. Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kozağaçlı yakalama kararı doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Edinilen bilgiye göre Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı hakkında yeni bir soruşturma açılmadı.
Hükmünü tamamlayıp tahliye edilmesine dair savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalama çıkarıldığı ve sağlık muayenesinden sonra Çağlayan Adliyesi'ne getirileceği bildirildi.
SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
Kozağaçlı’nın tahliye kararını veren ardından savcılığın itirazı üzerine kararı kaldıran hakimlik, gelişim puanının düşük olması sebebiyle iyi hal koşullarının yerine getirilmediğine hükmetti.
ÇHD’li avukatlar, mevcut karara itiraz edileceğini bildirdi.
Kozağaçlı yeniden tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü.
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