8 yıl sonra tahliye Selçuk Kozağaçlı'dan ilk açıklama: 'Bu kadar kötü yönetilen bir ülkeye izin veremeyiz!'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:07

2017 yılından beri tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

"MÜCADELE EDELİM!"

Tahliye edilmesinin ardından açıklamada bulunan Kozaağaçlı, "Hapishane insanların korkması gereken bir şey değil. Kendinize inandığınız sürece, mücadelenize inandığınız sürece... Girilir, çıkılır. Önemli olan kendimize saygımızı, birbirimize sevgimizi kaybetmemek. Mücadele ediyoruz, bu şekilde hayatlarımızın elimizden alınmasına izin veremeyiz. Bu kadar kötü yönetilen bir ülkeye izin veremeyiz. O yüzden mücadele edelim!" ifadelerini kullandı.

"HAKLIYIZ! BİZ KAZANACAĞIZ!"

Kozağaçlı ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba, Hoş buldum! Hapishanede veya dışarıda mücadele durmaksızın devam ediyor, edecek. Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz. Haklıyız! Biz Kazanacağız!" notunu paylaştı.