Son Dakika: Gözler 18.57’deydi! 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı yapıldı

12 Kasım 2022 Cumartesi, 18:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) koordinasyonunda, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü nedeniyle bugün saat 18.57’de ülke genelinde “Çök-Kapan-Tutun” deprem tatbikatı yapıldı.

Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm yurttaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

PANİK OLMAMASI İÇİN SİRENLER ÇALMADI

Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, yurttaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketini yaptı.

Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında yurttaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı.

12 KASIM 1999'DA DÜZCE'DE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DUA EDİLDİ

Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Tatbikat öncesinde AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, çök kapan tutun hareketini yaptı.

Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.