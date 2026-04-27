Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Gülistan Doku soruşturması: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Son dakika... Gülistan Doku soruşturması: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

27.04.2026 08:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Gülistan Doku soruşturması: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi... Gülistan Doku dosyası kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü olan ve şu an Yalova Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen, ifadeye çağrıldı. Delen'in çağrı üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdiği öğrenildi.

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin dosya 6 yıl sonra yeniden açılırken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve şu an Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağrıldı.

Delen’in 'tanık' sıfatıyla bilgisine başvurulduğu ve ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI!

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #Tunceli #Gülistan Doku #emniyet müdürü #ifade

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz dosyasında yeni gelişme: Aile savcılığa başvuracak
Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz dosyasında yeni gelişme: Aile savcılığa başvuracak Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerin ardından 2024 yılında hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, yeni şüphelerin doğduğunu belirterek, 27 Nisan’da Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracaklarını açıkladı.
Tuncay Sonel'in Gülistan Doku kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı: 'Ne mutlu ki kadınlarımız gece rahatça gezebiliyor...'
Tuncay Sonel'in Gülistan Doku kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı: 'Ne mutlu ki kadınlarımız gece rahatça gezebiliyor...' Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in, genç kız kaybolmadan 19 gün önce kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısındaki konuşması ortaya çıktı. Sonel, "Tunceli’de ne mutlu ki kadınlarımız, çocuklarımız gece geç saatlere kadar rahatça gezebiliyor" diyor.
Gülistan Doku soruşturması: Meclis tutanaklarındaki sözleri ortaya çıkan Süleyman Soylu belgeleri paylaştı
Gülistan Doku soruşturması: Meclis tutanaklarındaki sözleri ortaya çıkan Süleyman Soylu belgeleri paylaştı Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bir soru önergesine verdiği yanıt ortaya çıktı. Soylu, söz konusu haberlere tepki göstererek belgeleri paylaştı. Belgede, "Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerinin yer aldığı görüldü.