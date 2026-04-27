Son dakika... Gülistan Doku soruşturması: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin dosya 6 yıl sonra yeniden açılırken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve şu an Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağrıldı.

Delen’in 'tanık' sıfatıyla bilgisine başvurulduğu ve ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI!

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.