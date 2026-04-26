Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz dosyasında yeni gelişme: Aile savcılığa başvuracak

26.04.2026 17:02:00
ANKA
Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerin ardından 2024 yılında hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, yeni şüphelerin doğduğunu belirterek, 27 Nisan’da Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracaklarını açıkladı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz, Şubat 2024’te Hasankeyf'te ölü bulunmuş ve bu durum intihar olarak kayıtlara geçmişti.

Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından kızları açısından daha önce var olan soru işaretlerine yenilerinin eklendiğini açıkladı.

"YENİ ŞÜPHELER EKLENDİ"

Aile tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yakın arkadaş Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşama sonrasında, Rojwelat açısından daha önce mevcut olan soru işaretlerine, yaşanan bu son gelişmeyle birlikte yeni şüpheler eklenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu nedenle yarın avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunulacağı, 14.30’da da adliye önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.

Tuncay Sonel'in Gülistan Doku kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı: 'Ne mutlu ki kadınlarımız gece rahatça gezebiliyor...' Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in, genç kız kaybolmadan 19 gün önce kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısındaki konuşması ortaya çıktı. Sonel, "Tunceli’de ne mutlu ki kadınlarımız, çocuklarımız gece geç saatlere kadar rahatça gezebiliyor" diyor.
Gülistan Doku soruşturması: Meclis tutanaklarındaki sözleri ortaya çıkan Süleyman Soylu belgeleri paylaştı Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bir soru önergesine verdiği yanıt ortaya çıktı. Soylu, söz konusu haberlere tepki göstererek belgeleri paylaştı. Belgede, "Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Bekir Bozdağ verileri paylaştı: TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarının sayısı 1052'ye çıktı TBMM Karma Komisyonu’nda 8 partiden 145 milletvekiline ait toplam 1052 dokunulmazlık dosyasının bulunduğu açıklandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın verdiği bilgiye göre dosyaların büyük bölümü CHP ve DEM Partili milletvekillerine ait.