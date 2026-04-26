Gülistan Doku soruşturması: Meclis tutanaklarındaki sözleri ortaya çıkan Süleyman Soylu belgeleri paylaştı

Tunceli'de Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasının ardından yıllarca ilerlemeyen soruşturma, son dönemde yeniden hareketlendi.

Türkiye'nin gündemindeki dosyanın Meclis’e yansıyan geçmişi de tartışma konusu oldu.

Evrensel'in aktardığına göre, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Gülistan Doku hakkında CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun soru önergesi verdiği ve Soylu'nun da bu önergeyi yanıtladığı ortaya çıktı.

Soru önergesine yanıtında Soylu'nun, "Bu süreçte Tunceli’de Gülistan Doku’nun ailesi ile tarafımca görüşülmüş, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın adli soruşturmasının beraber takip edildiği ve Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SOYLU HABERLERE SERT ÇIKTI

Konunun kamuoyunda gündem olmasının ardından dönemin İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hakkında çıkan haberleri, "Milli Gazeteciler! Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz. Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz. İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir" sözleri ile eleştiren Soylu, o döneme ait belgeleri paylaştı.

Soylu'nun imzasının bulunduğu belgede yine, "Ayrıca bu süreçte Tunceli’de Gülistan Doku’nun ailesi ile tarafımca görüşülmüş, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın adli soruşturmasının beraber takip edildiği ve Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Soylu, şunları yazdı:

"Bir milletvekilinin, bakanlık dönemimizde olayla ilgili sorduğu sorulara; yürüyen bir soruşturma çerçevesinde, yalnızca o somut sorularla sınırlı kalınarak ve Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma da gözetilerek cevap verilmiştir. O sorulara verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır yalandır; iftiradır.

Tüm bunları çarpıtıp, masum bir kızımızın acısı üzerinden, şahsımla alakalı neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan "sipariş haberlerle" kin ve öfke kusanlara cevabım nettir: Devletin dini adalettir.

Bir masumun canı; hepimizden, makamlardan ve mevkilerden daha azizdir. Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir.

Bilesiniz… Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır.

Aşağıda; milletvekilinin sorduğu sorular, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen cevaplar, iftira ve çarpıtma içeren haberleriniz ile birlikte hareket ettiğiniz diğer yayın organlarının aynı cümlelerle yayımladığı haberler…"

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel 21 Nisan tarihinde tutuklanmıştı. Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ise 18 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

Tuncay Sonel'in, "Devletin valisiyim, Emniyet'te ifade vermem" ifadeleri dikkat çekmişti.