Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

16.04.2026 09:31:00
Güncellenme:
ANKA
Son dakika haberi... Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 Tunceli’de, 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma kapsamında şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden eski polis memuru Gökhan Ertok, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışan Erdoğan Elaldı, Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk, Tunceli İl Jandarma personelince adliyeye getirildi.

Diğer şüphelilerin işlemlerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediliyor.

