Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Bir şüpheli tutuklandı

Tunceli'de genç kadının kaybolmasından 6 yıl sonra başlatılan Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Görevden ihraç edilen Ertok'un Gülistan Doku'nun kaybolmasından 13 gün sonra SIM kartını takıp sosyal medya hesabına girdiği ortaya çıkmıştı.
'VERİLERİ SİLMEMİ VALİ İSTEDİ'
"Delilleri ortadan kaldırma" suçlamasıyla tutuklanan Ertok, savcılık ifadesinde Gülistan Doku’ya ait SIM kartı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından kendisine verildiğini söyledi.
Ertok ayrıca, Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'nun WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini belirtti.