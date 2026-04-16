Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı!

Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı!

16.04.2026 20:53:00
Güncellenme:
DHA
Son Dakika... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı!

Gülistan Doku soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı. Doku ile 'son temas eden kişi' olduğu belirtilen kişi 'kasten öldürme'den tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında, Antalya’da gözaltına alınan olay zamanında İl Özel İdaresi’nde görevli olan Erdoğan Elaldı, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olduğu belirtilen Elaldı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor. 

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirilen 4 şüpheliden eski polis memuru Gökhan Ertok, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ertok, buradaki sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Nizamettin Kabaiş: ‘Gülistan Doku'nun dosyası aydınlandı sıra Rojin Kabaiş'e geldi’ 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarının birbirine benzediğini belirtti ve "Rojin Kabaiş'in dosyası aynı şekilde Gülistan Doku dosyası gibi örtbas etmeye çalışılıyor. Van Üniversitesinin rektörü delilleri karartıyor. Öğrencileri susturdu. Kamera kayıtlarını sildiler." dedi.
Gülistan Doku soruşturması... Celal Altaş’ın jandarma ifadesi ortaya çıktı: Valinin oğlu silahla 'birini öldürdüm' demiş Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Celal Altaş’ın jandarmadaki ifade tutanağına ulaşıldı. Firari şüpheli Umut Altaş’ın babası olan Celal Altaş, “Umut’la defalarca görüştüm, ‘(Gülistan'ı) tanımıyorum, bilgim yok’ dedi. Ancak bir görüşmemizde ‘(Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu) Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum’ dedi” şeklinde ifade verdi.
Dokuzuncu Gezegenin gizemini çözmeye yaklaşıyor muyuz? Plüton'un 2006'da gezegen statüsünü kaybetmesinden bu yana, bize artık sekiz gezegenlik bir mahallede yaşadığımız söylendi.