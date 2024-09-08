Günler sonra acı haber geldi: Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 08.09.2024 - 10:06

Güncelleme: 08.09.2024 - 10:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin Jandarma ekipleri tarafından bulunduğunu açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024

GAZETECİ EMRULLAH ERDİNÇ: 'DERE YATAĞINDA BİR ÇUVAL İÇİNDE...'

Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in cansız bedeninin köye 3 km mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulunduğunu iddia etti.

Erdinç, paylaşımına şu notu düştü:

“Melek kızımız Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti.”

Çok üzgünüm Narin'den acı haber geldi.

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 3 km mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulundu. pic.twitter.com/DS6b44RKnB — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 8, 2024

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Köye giriş çıkışlar, basın mensupları da dahil olmak üzere yasaklandı.

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.

İLK GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu. Ancak ağabey serbest bırakıldı.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.

Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.

Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.

AMCA SALİM GÜRAN NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.

24TV’ye konuşan Bakan Tunç, “Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi” dedi.

“TUTUKLAMA BİR TEDBİR”

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama” dedi.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak.”