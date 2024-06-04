Son dakika... Gürcistan'da 5 büyüklüğünde deprem! Erzurum, Kars ve Ardahan'da hissedildi!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 01:19

Güncelleme: 04.06.2024 - 01:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.03'ta Gürcüstan'da 5 bütüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 11.14 kilometre olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem; Türkiye'de Erzurum, Kars ve Ardahan'da da hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: