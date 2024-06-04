Son dakika... Gürcistan'da 5 büyüklüğünde deprem! Erzurum, Kars ve Ardahan'da hissedildi!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Gürcistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Türkiye'de Erzurum, Kars ve Ardahan'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.03'ta Gürcüstan'da 5 bütüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 11.14 kilometre olarak kaydedildi.
TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ
Kısa süreli paniğe neden olan deprem; Türkiye'de Erzurum, Kars ve Ardahan'da da hissedildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2024
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [115.09 km] Posof (Ardahan)
Tarih:2024-06-04
Saat:01:03:40 TSİ
Enlem:42.52639 N
Boylam:43.38889 E
Derinlik:11.14 km
Detay:https://t.co/C1yw1ONeA2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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