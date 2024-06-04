Son dakika... Gürcistan'da 5 büyüklüğünde deprem! Erzurum, Kars ve Ardahan'da hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Gürcistan'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Türkiye'de Erzurum, Kars ve Ardahan'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 01:19
Son dakika... Gürcistan'da 5 büyüklüğünde deprem! Erzurum, Kars ve Ardahan'da hissedildi!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.03'ta Gürcüstan'da 5 bütüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 11.14 kilometre olarak kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem; Türkiye'de Erzurum, Kars ve Ardahan'da da hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


28 şubat depremler haberleri 30 Ekim Depremi haberleri 6 Şubat depremi haberleri 6 Şubat depremleri haberleri AFAD son depremler haberleri artçı deprem haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Depremde yurttaşa parayla çadır veren 'yardım kuruluşu'nun satışları 2023’te 8.9 milyar TL’ye yükseldi

Depremde yurttaşa parayla çadır veren 'yardım kuruluşu'nun satışları 2023’te 8.9 milyar TL’ye yükseldi
Japonya’da şiddetli deprem

Japonya’da şiddetli deprem
Deprem mi oldu? 3 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 3 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler