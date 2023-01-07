Son dakika haberi... Sarıkamış'ta otel tavanı çöktü

Son dakika haberi... Kars’ın Sarıkmış ilçesinde düzenlenen 'Sarıkamış şehitlerini anma töreni'nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken çatının altında kalanlar olduğu öğrenildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2023 - 18:56
Son dakika haberi... Sarıkamış'ta otel tavanı çöktü
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Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıldönümü dolayısıyla belgesel gösterimi etkinliği düzenlendi. Anma etkinliği sırasında, yaklaşık 200 kişinin bulunduğu otelin tavanında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, "Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastanede 10 kişi var" açıklamasında bulundu.

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