Son dakika haberi... Sarıkamış'ta otel tavanı çöktü

Yayınlanma: 07.01.2023 - 18:56

Güncelleme: 07.01.2023 - 18:56

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıldönümü dolayısıyla belgesel gösterimi etkinliği düzenlendi. Anma etkinliği sırasında, yaklaşık 200 kişinin bulunduğu otelin tavanında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, "Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastanede 10 kişi var" açıklamasında bulundu.

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