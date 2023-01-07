Son dakika haberi... Sarıkamış'ta otel tavanı çöktü
Son dakika haberi... Kars’ın Sarıkmış ilçesinde düzenlenen 'Sarıkamış şehitlerini anma töreni'nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken çatının altında kalanlar olduğu öğrenildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıldönümü dolayısıyla belgesel gösterimi etkinliği düzenlendi. Anma etkinliği sırasında, yaklaşık 200 kişinin bulunduğu otelin tavanında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kars Valisi Türker Öksüz, "Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastanede 10 kişi var" açıklamasında bulundu.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet'te Ali Erbaş krizi
- ‘Ateş’ olmayan yerden duman çıkmaz
- Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı
- Evinde ölü bulunan eski MHP'li başkanın son paylaşımı
- Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Sinan Sardoğan tutuklandı mı?
- BİM'de kadınların görüntülerini çekti: Komiser çıktı!
- Polislerin ifadesi ortaya çıktı
- MHP'den üstü kapalı Sinan Ateş açıklaması
- Alkole dev zam geldi!