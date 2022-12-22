Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı: 'Tecrit kalkarsa sözümü tutacağım'

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:52

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Peker’in seçime iki ay kala yapacağını söylediği paylaşımları yapıp yapamayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Peker’in yakınlarına yaptığı “Ölsem bile konuşacağım” açıklaması gündeme otururken suç örgütü liderinin yakın çevresine bu paylaşımları yapabilmesi için BAE'nin kendisine uyguladığı dijital tecridin kalkması gerektiğini vurguladığı bilgisi edinildi.

Üzerindeki dijital tecrit kalkmadan sosyal medya paylaşımları yapmasının mümkün olmadığını çevresindekilerine aktaran Peker’in, “Ölsem bile sözümü tutacağım ama tabi bunun için tecridin kalkması gerek. Bunun için muhalefetin çaba sarf etmesi gerek. Tecrit kalkarsa sözümü tutacağımı herkes görecek. Ölsem bile” dediği öğrenildi.