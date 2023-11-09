İstanbul Barosu Başkanı Saraç'tan 'Yargıtay' tepkisi

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından alınan Can Atalay kararına Yargıtay'ın uymamasına tepki gösterdi. Saraç, "Yargı darbesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:37
İstanbul Barosu Başkanı Saraç'tan 'Yargıtay' tepkisi
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Yargıtay, AYM’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmederek, karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay’ın AYM’nin vesayet makamı gibi davrandığı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerini tehdit ettiği iddia edilen karar üzerine tepkiler art arda geldi.

Karara ilişkin bir tepki de İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç'dan geldi.

Yargıtay'ın AYM kararına uymamasına ilişkin "Bireylerin konusu olmaktan çıktı" yorumunda bulunan Saraç şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay’ın AYM kararına uymaması bireylerin konusu olmaktan çıkmıştır. Hukuk devletini ve tüm bireylerin hukuk güvenliğini ilgilendiren, sözün bittiği yerdir. Avukatlar hukuk devletinin yok edilmesine izin vermeyecektir."


Filiz Saraç İstanbul Barosu yargıtay

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