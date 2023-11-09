Yargıtay kararına sessiz kalıp Gezi’yi hedef alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki yağdı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:58

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:06

Yargıtay, AYM’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmederek, karara imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay’ın AYM’nin vesayet makamı gibi davrandığı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerini tehdit ettiği iddia edilen karar üzerine tepkiler art arda geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kararı “Bu karar düpedüz darbe girişimdir” sözleriyle değerlendirdi. Özel, “Kriz AKP-MHP krizidir. Kriz, AKP içindeki kliklerin krizidir. Halkı da bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyorum. Kim bu darbeye direnirse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi’ni bulacaktır” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise gelen tepkilerin ardından bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Özel’in değerlendirmesine atıfta bulunan Tunç, Yargıtay’ın kararına ise yorum yapmamayı tercih etti.

Paylaşımında Gezi Direnişi’ni hedef alan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclise yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür.”

TEPKİ YAĞDI

Tunç'un açıklamasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Gelen bazı tepkiler şu şekilde:

Hukuk devletlerinde sokağa çıkmak haktır. Hukuk devletlerinde temel haklardan olan ifade ve toplanma özgürlüklerini suçlaştırmaya çalışan kişiler adalet bakanı olmamalıdır. https://t.co/trVydEou4j — Tarık Beyhan (@tarikbeyhan) November 8, 2023

Hukuk mu? Hangi hukuk sayın bakan? — Cemil Çiçek (@avcemilcicek) November 8, 2023

Anayasa’yı tanımayan bir Yargıtay dairesi açıkça darbe yapmaktadır. Ne hukuk içinde çözülmesi? Anayasa’nın açık hükmünü tanımayan mahkeme neye dayanarak neyi çözecek? Bu ceza dairesi üyelerine derhal görevden el çektirin. — Ali Gül (@avaligul) November 8, 2023